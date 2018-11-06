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Jet Sosyete'nin O Ses Türkiye çekimlerinde eğlenceli anlar! İşte çekimlerin kamera arkası

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

'Jet Sosyete'nin Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde Gülse Birsel, Sarp Apak, Aslı Bekiroğlu ve Nursena Yılmaz, 'O Ses Türkiye'ye katılacak. Stüdyoyu birbirine katacak ekip, kamera arkasında jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk ile kahkaha dolu anlar yaşadı.

Jet Sosyete'nin O Ses Türkiye çekimlerinde eğlenceli anlar! İşte çekimlerin kamera arkası

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Jet Sosyete'nin Çarşamba günü ekranlara gelecek bölümünde izleyiciler, 'O Ses Türkiye' heyecanı yaşayacak. Ozan (Sarp Apak) ve Melike (Aslı Bekiroğlu), fenomen yarışma programına katılırken; Gizem (Gülse Birsel) ve Nazlı (Nursena Yılmaz) da kimsenin beklemediği bir anda kendilerini sahnede bulacak.

Bölümden yayınlanan eğlenceli kamera arkasında Gülse Birsel esprileriyle, Acun Ilıcalı ve jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'e kahkaha dolu anlar yaşattı. Oyuncular, tıpkı gerçek yarışmacılar gibi 'O Ses Türkiye'nin müzik direktörü ve orkestra şefi Tarık Sezer ile şarkılarına çalıştılar.

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Gülse Birsel'den 'Para Para Para', Sarp Apak ile Aslı Bekiroğlu'ndan 'Hovarda' ve Nursena Yılmaz'dan ise 'Beni Benden Alırsan' şarkılarını dinleyeceğimiz bölümde hangi jüri üyelerinin kime döneceği büyük merakla beklenecek. 'Jet Sosyete'nin yeni bölümü 7 Kasım Çarşamba saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.


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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye jet sosyete

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