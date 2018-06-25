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Jet Sosyete tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 25.06.2018 02:46 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisi tekrarlarıyla ekrana geri dönüyor.

Jet Sosyete tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Star TV'nin sevilen dizisi Jet Sosyete geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak Eylül ayına kadar ekrana veda etmişti.

Gülse Birsel’in senaristliğini üstlendiği ve başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan ve Şahin Irmak gibi isimlerle paylaştığı Jet Sosyete, yaz aylarında tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Jet Sosyete ilk bölümden itibaren her pazartesi yeniden izleyiciyle buluşacak.

Jet Sosyete, ilk bölüm tekrarıyla Pazartesi akşamı 20.00’de Star’da!

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