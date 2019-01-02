Jet Sosyete yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Ocak Çarşamba tv8 yayın akışı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yaşar ve Safiye’nin mahalleden bir tanıdıkları genç yaşta hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine helvasını Safiye yapar. Bu olay Özpamuk Ailesi’nde birçok şeyin sorgulanmasına yol açar. Kimin vasiyetinde ne yazacağı merak konusu olur. Bu güven sorgulamaları içinde Zahide, Gizem’in ona bakmayacağını düşünerek kendince bir test yapar ayağını burkar. Gizem o kadar çok ilgilenir ki Zahide bu ilgiden çok bunalır ve kurtulmaya çalışırken bütün foyası ortaya çıkar.

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi yılbaşı özel bölümüyle 26 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelmişti. Jet Sosyete oyuncuları son bölüm çekimlerinin ardından yılbaşı tatiline çıktı. Dizideki rolüyle beğenileri toplayan ve aynı zamanda senaristliğini de üstlenen Gülse Birsel ekrana üç hafta ara verdiklerini açıkladı. Peki Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Cengiz ise bu genç kayıptan sonra orta yaş krizine girer ve hayatta yapmak isteyip yapamamış olduğu şeyleri peş peşe yapmak için planlar hazırlar. Eve karşı bahanesi ise Yaşar’ın orta yaş krizinde olup onu zorladığıdır. Yaşar’ın gerçeği kendi ailesine söylemesine izin vermez ve git gide Safiye ile Yaşar’ın arası açılır.

İlayda Harry (Hayri) ile beslenme danışmanlığı ve yaşam koçluğu için birlikte çalışmaya karar verir. Ozan, kendisi de Harry (Hayri) ile birlikte çalıştığı için İlayda’nın bunu onu yakından takip edebilmek için yaptığını zanneder. Bu kuşkuları o kadar abartılıdır ki sonuçta o hala İlayda’ya saplantılı gibi görünür.

