Jet Sosyete yeni bölümler Star TV'de ne zaman yayınlanacak?

Dizinin takipçilerinin ‘Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleriyle hasret gidereceği ilk bölüme Gizem’in yazarlık macerası ve televizyon ekranındaki klişeleri tiye alan sahneler damga vuracak.

Gizem ve Cengiz arasındaki yaş çekişmesi devam ederken, Cengiz’in ayağının kırılması ortalığı karıştıracak. İlayda aşkın kapısını aralamaya çalışırken, Gizem Özpamuk’a gelen bir reklam teklifi Tony ve Safiye için menajerlik yolunu açacak.

Oyuncu kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin gibi usta isimlerin yer aldığı Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül oturuyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, Çarşamba günü saat 20.00’de Star’da.

