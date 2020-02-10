MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Jet Sosyete yeni bölümler Star TV'de ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete yeni bölümler Star TV'de ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.02.2020 22:03 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanacak bölümleriyle Çarşamba günü Star TV’de başlıyor. Dijital’de rekor izlenme rakamlarına ulaşan ‘Jet Sosyete’, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek.

Jet Sosyete yeni bölümler Star TV'de ne zaman yayınlanacak?

Dizinin takipçilerinin ‘Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleriyle hasret gidereceği ilk bölüme Gizem’in yazarlık macerası ve televizyon ekranındaki klişeleri tiye alan sahneler damga vuracak.

jet32

Gizem ve Cengiz arasındaki yaş çekişmesi devam ederken, Cengiz’in ayağının kırılması ortalığı karıştıracak. İlayda aşkın kapısını aralamaya çalışırken, Gizem Özpamuk’a gelen bir reklam teklifi Tony ve Safiye için menajerlik yolunu açacak.

jet34

Oyuncu kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin gibi usta isimlerin yer aldığı Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül oturuyor.
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, Çarşamba günü saat 20.00’de Star’da.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete, star tv,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Babil 5. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen kavgası: Saadet zinciri kurduk ve yakında batacak

Babil'de yollar ayrılıyor: Hani kardeştik?

Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!

Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!

Mucize Doktor'daki kök hücre sahnesi tartışmalara neden oldu! Yapımcıdan açıklama geldi

Mucize Doktor'daki sahne tartışmalara neden oldu! Yapımcıdan açıklama geldi

Ramo 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Savaş başlayacak, ben başlatacağım

Ramo'dan çarpıcı fragman: Savaşı ben başlatacağım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'ın Bicolar ve Altan'ı yok etme planı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın şok planı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.