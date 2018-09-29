Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor?

TV8'e transfer olan Jet Sosyete'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz'ın yer aldığı yapım, büyük sürprizlerle geri dönüyor.
Yeni sezonu merakla beklenen Jet Sosyete artık Perşembe akşamları ekranda olacak. Jet Sosyete ilk bölümüyl 11 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de TV8 ekranlarında...
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