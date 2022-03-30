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  4. Jim Carrey'den çok sert Will Smith açıkladı! 'Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan

Jim Carrey'den çok sert Will Smith açıkladı! 'Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan

30.03.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aktör Will Smith'in 2022 Oscar Ödülleri'ne komedyen Chris Rock'a attığı tokat, ödül törenini gölgede bırakmıştı. Yaşanan olayın ardından 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith'in, seyirciler tarafından ayakta alkışlanması meslektaşı Jim Carrey'i kızdırdı.

Jim Carrey'den çok sert Will Smith açıkladı! 'Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri törenine aktör Will Smith ve programın sunucusu komedyen Chirs Rock arasında geçen kavga olay olmuştu.

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"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

Ünlü komedyen, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlenmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat atmıştı.
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ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaşanan bu şok edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için seyircinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu bir an yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için herkesten özür dilemişti.
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JIM CARREY'DEN ELEŞTİRİ

Oyuncu ve komedyen Jim Carrey de verdiği bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, Will Smith'in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

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"DAVA AÇARDIM"

Seyirciler için "Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan." ifadelerini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak." dedi.

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Jim Carrey Will Smith
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