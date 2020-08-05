Jim Carrey'den Kanye West yorumu: Zamanımızın büyük karakterlerinden biri

ABD başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından yaptığı miting ve attığı sansasyonel tweet'lerle son dönemin gündemdeki ismi Kanye West ile ilgili bir yorum da ünlü oyuncu Jim Carrey'den geldi.

Yeni çıkardığı yarı otobiyografik nitelikli Memoir and Misinformation kitabında West'ten bir 'karakter' olarak söz eden 58 yaşındaki Carey, katıldığı Real Time with Bill Maher programında başkan adayı hakkında konuştu.

"Parodinin gerçekle çok paralel hale geldiği çok garip bir şey" diyen Carrey, gerçek yaşam kişisi ile karakter arasındaki benzerliğe işaret etti.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Kanye West şu anda zamanımızın en büyük karakterlerinden biri, o nedenle kitapta yer almasını istedim. Anlayamıyorum" ifadesini kullandı.

GÜNDEME TAŞIYAN AÇIKLAMALAR

West’in yağtığı dikkat çekici miting konuşması ve sonrasında gelen kafa karıştırıcı Twitter paylaşımları, adını gündemden düşürmedi.

West, yaptığı ilk mitingde, eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf ederek, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” demişti.



