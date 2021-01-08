MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jim Carrey'den olay Donald Trump paylaşımı

Jim Carrey'den olay Donald Trump paylaşımı

08.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jim Carrey'den olay Donald Trump paylaşımı

Ünlü aktör Jim Carrey, resim yeteneğini Donald Trump'ı eleştirmek için kullandı. Carrey, Trump destekçilerinin Washington'daki Kongre Binası işgalinden sonra Trump'ı 'katil palyaço' olarak karikatürize etti.

Jim Carrey, bir kez daha resim sanatını kullanarak Donald Trump'ı eleştirdi.

Oyuncu, Twitter hesabında Trump yanlılarının ABD başkentindeki Kongre Binası'nı işgal etmesi olayının ardından Trump'ı kötü bir palyaço olarak tasvir eden bir animasyonu yayınladı.

3eEdtDd_5kuaqTSGtRNCJA

Carrey, paylaşımında "Katil palyaço can almaya gelmedi. Gerçeği öldürmek ve cehaleti silahlandırmak için burada. Bugün başkent binasının kirletilmesi, Cumhuriyetçi kayıtsızlığın ve yukarıdan aşağıya fitnenin ürünüdür. Yozlaşmış bir Başkan ve Senato'nun kronik semptomları artık tam anlamıyla yürürlükte" ifadelerini kullandı.

Carrey ayrıca, Joe Bide'a hitaben "Üzgünüm Joe... Bu palyaço, hoşuna gitse de gitmese de seni savaş zamanı başkanı yaptı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Denizde amuda kalkınca olay olduDenizde amuda kalkınca olay oldu
Kıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibiKıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Diğer Haberler

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması! 'Bir gariplik var!'

Müge Anlı'dan flaş Aleyna Çakır açıklaması! 'Bir gariplik var'

Yeliz Yeşilmen’e bakıcı şoku! 'Çok kötü bir olay yaşadım'

Yeliz Yeşilmen’e bakıcı şoku! 'Çok kötü bir olay yaşadım'

Salma Hayek bu sefer de denizde amuda kalktı

Denizde amuda kalkınca olay oldu

İngiliz model Grace J Teal iç çamaşırı çekimi için Türkiye'de!

Seksi çekim! İngiliz model soluğu Türkiye'de aldı

Zara McDermott fena yakalandı! Rezil oldu

Fena yakalandı! Rezil oldu

Şeyma Subaşı Türkiye’de kazanıp, yurtdışında harcıyor

Türkiye'de kazanıp yurtdışında harcıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.