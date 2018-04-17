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Jimmy Fallon çağrısıyla ortaya çıktı: Sütyenim genişledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü komedyen Jimmy Fallon'un "Benim garip ev arkadaşım" etiketiyle Twitter'da başlattığı akıma dahil olan ABD'li bir kadın, külotlu çorabı ve sütyeninin nasıl bollaştığını anlatarak yıldız oldu

Jimmy Fallon çağrısıyla ortaya çıktı: Sütyenim genişledi

ABD’nin ünlü komedyenlerinden Jimmy Fallon, geçen hafta sosyal medya üzerinden bir akım başlattı. “Benim garip ev arkadaşım” etiketiyle Twitter üzerinden başlayan akımda, Fallon takipçilerinin ev arkadaşlarıyla ilgili gariplikleri sosyal medyada paylaşmalarını istedi.

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Bu akıma katılanlardan biri de ABD’de yaşayan Donna M. Langlais isimli bir kullanıcıydı. Bella Donna lakabıyla Twitter’da paylaşımlarda bulunan kadın, kocasının garipliğini takipçileriyle paylaştı.

KOCASINI BOŞADI

Langlais, “Eve gelince külotlu çorabımın ve sütyenlerimin bir anda bollaştığını ve bana çok büyük geldiğini fark ettim. Bunu merak ettim ve bir gün eve işten erken gelince anladım” diyerek gizemi ortaya koydu.

Langlais, külotlu çorabını ve sütyeninin o dönemlerdeki kocası tarafından giyildiğini gördü. Langlais, kocasıyla kısa süre sonra boşandığını da itiraf etti.

Langlais’nin bu cevabı sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda insan tarafından paylaşıldı.

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jimmy fallon twitter

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