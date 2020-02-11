Joan Smalls Vanity Fair partisine göğüs ucu kapatıcısıyla damga vurdu

Podyumların en aranan modellerinden biri olan dünyaca ünlü süper model Joan Smalls, 92. Oscar töreni sonrası düzenlenen Vanity Fair partisine katıldı.

Schiaparelli markasına ait, etek kısmı fırfırlı, mavi bir elbise giyen Victoria’s Secret meleğinin kıyafetinin göğüs altında bitip, göğüslerini taşlı bir aksesuar ile kapatması sosyal medyada gündem oldu.

Gecede bakışların üzerinde olduğu 31 yaşındaki Smalls için ‘Evden acele ile çıktı sanırım, elbisenin üstünü unutmuş’, ‘Madem öyle giyinmeden gelseydin daha çok dikkat çekerdin’ gibi yorumlar yapıldı.



