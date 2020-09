Joaquin Phoenix-Rooney Mara çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Canlandırdığı 'Joker' karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Joaquin Phoenix ve nişanlısı Rooney Mara, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

MÜJDELİ HABERİ YÖNETMEN VERDİ

Müjdeli haberi ise yönetmen Victor Kossakovsky, Zurih Film Festivali'nde duyurdu.

Kossakovsky, etkinlik esnasında düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Phoenix'in bir süre önce oğlu olduğunu ve adını da River koyduğunu duyurdu.

OĞLUNA KARDEŞİNİN ADINI VERDİ

Öte yandan 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in erkek kardeşi River Phoenix, 1993 yılında hayatını kaybetmişti.

1980'lerin sonu ve 1990'ların başında kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayan 23 yaşındaki Phoenix; Stand By Me, Indiana Jones and the Last Crusade, and Gus Van Sant's My Own Private Idaho gibi filmlerde rol almıştı.