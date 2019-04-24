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Jodie Comer: Kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Psikopat bir suikastçi Villanelle ve onu yakalayıncaya kadar peşini bırakmamaya niyetli Eve Polastri'nin hikayesini ekranlara getiren Killing Eve'in başrol oyuncusu Jodie Comer "İnsanların seyrettiklerine inanmalarını görmek çok komik. Ben bu durumdan ve kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum" dedi.

Jodie Comer: Kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum

İngiliz oyuncu Jodie Comer, Elle Dergisi'nin mayıs sayısına konuk oldu. 26 yaşındaki aktris Killing Eve dizisinde canlandırdığı kötü karakter Villanelle hakkında konuştu.

Comer "İnsanların sizi izledikten sonra hakkınızda negatif düşünüp, daha sonra tanıştıklarında 'Aslında o kötü insan değilsin' demeleri çok eğlenceli. Bu durumdan zevk alıyorum" dedi.

Jodie Comer, "İnsanların seyrettiklerine inanmalarını görmek çok komik" dedi.

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Oyuncu olarak görünümü konusunda her zaman endişelendiğini belirten Comer "Bu konu özgüvenimi zedeleyen başlıca şeylerden biri. Oyunculuk her zaman yeteneğinize bağlı olmayabilir. Bir noktada dış görünüşünüz de büyük önemi taşıyor" dedi.

Son dönemlerde yer aldığı beş projeşi kadınların yazdığını böyleyen aktris, "Bu durumla nadiren kaşılaştığımı fark ettim. Ama devam etmek ve insanları da biliçlendirmek istiyorum" açıklaması yaptı.

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Jodie Comer Killing Eve

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