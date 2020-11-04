Joe Ziegler yeni Valorant haritaları hakkında konuştu, müjdeyi verdi!

Riot Games, Valorant için ilk başta üç harita yayınladı. Daha sonra ise bu haritalara Ascent eklendi. Son olarak IceBox da Valorant'ta oyuncuların beğenisine sunuldu. Böylece Valorant'taki harita sayısı 5'e çıktı. Ancak Riot Games, gelecekte harita sayısını artırmayı planlıyor. Joe Ziegler'in açıklamaları da bunu kanıtlar nitelikte.

YENİ VALORANT HARİTALARI DAHA ERKEN GELEBİLİR

Valorant'ın geliştiricilerden Joe Ziegler, Oscar ''Mixwell'' Canellas ile bir röportaj gerçekleştirdi. Ziegler, röportajda Valorant haritaları hakkındaki ilginç planlardan bahsetti. Ziegler şu an yeterli haritalarının olmadığını ve bu durumu kabullenen ilk kişiler olacaklarını söyleyerek ''Önümüzdeki birkaç haritayı hızlandırmaya çalışıyoruz.'' dedi. Bu da oyuncular tarafından ''yeni Valorant haritaları beklenenden erken gelebilir'' şeklinde yorumlandı.

BAZI HARİTALAR HAVUZDAN ÇIKABİLİR

Joe Ziegler, 7 haritaya ulaşmanın iyi bir başlangıç noktası olacağı görüşünde olduklarının altını çizerek, bunu gerçekleştirdikten sonra bazı haritaları rekabetçi havuzundan çıkartıp çıkartmamayı düşünebiliriz'' diye konuştu.

