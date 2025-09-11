John Lennon'ın katili hakkında yeni karar! "Şöhret için can almaya hazırdım" demişti

Efsane rock grubu The Beatles’in üyelerinden biri olan John Lennon’un katili Mark David Chapman'ın şartlı tahliye talebinin 14’üncü kez reddedildi.

"BİR CAN ALMAYA HAZIRDIM"

Cinayeti işledikten 20 yıl sonra 2000'de şartlı tahliye talebinde bulunma hakkına sahip olan Chapman, her iki yılda bir bu hakkını kullanıyor. Üç yıl önce düzenlenen duruşmasında Chapman “Yaptığım şeyin kötü ve yanlış olduğunu biliyordum. Ama şöhreti o kadar çok istedim ki her şeyimi vermeye, hatta bir can almaya bile razıydım” demişti. Chapman’ın bir sonraki şartlı tahliye duruşması Şubat 2027’de düzenlenecek.

Chapman 1980’de 8 Aralık gecesinde ünlü müzisyen ve eşi Yoko Ono evlerine dönerken Lennon’ı silahla vurarak öldürmüştü.