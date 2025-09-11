Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

John Lennon'ın katili hakkında yeni karar! "Şöhret için can almaya hazırdım" demişti

1980 yılında John Lennon’ı silahla vurarak öldüren Mark David Chapman'ın şartlı tahliye talebi hakkında karar verildi.

John Lennon'ın katili hakkında yeni karar! "Şöhret için can almaya hazırdım" demişti

Efsane rock grubu The Beatles’in üyelerinden biri olan John Lennon’un katili Mark David Chapman'ın şartlı tahliye talebinin 14’üncü kez reddedildi.

John Lennon ın katili hakkında yeni karar! "Şöhret için can almaya hazırdım" demişti 1

"BİR CAN ALMAYA HAZIRDIM"

Cinayeti işledikten 20 yıl sonra 2000'de şartlı tahliye talebinde bulunma hakkına sahip olan Chapman, her iki yılda bir bu hakkını kullanıyor. Üç yıl önce düzenlenen duruşmasında Chapman “Yaptığım şeyin kötü ve yanlış olduğunu biliyordum. Ama şöhreti o kadar çok istedim ki her şeyimi vermeye, hatta bir can almaya bile razıydım” demişti. Chapman’ın bir sonraki şartlı tahliye duruşması Şubat 2027’de düzenlenecek.

John Lennon ın katili hakkında yeni karar! "Şöhret için can almaya hazırdım" demişti 2

Chapman 1980’de 8 Aralık gecesinde ünlü müzisyen ve eşi Yoko Ono evlerine dönerken Lennon’ı silahla vurarak öldürmüştü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu çiçeği koparmanın cezası cep yakıyorBu çiçeği koparmanın cezası cep yakıyor
Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı!

Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

Milyonlarca izleniyor! Onun için geliyorlar: Aylar sonra gelen sıra

Milyonlarca izleniyor! Onun için geliyorlar: Aylar sonra gelen sıra

'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu!

'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu!

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.