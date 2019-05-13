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John Wick 3: Parabellum filmi için geri sayım başladı! İşte son fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Sabırsızlıkla beklenen John Wick 3: Parabellum filmi için geri sayım başladı. Ülkemizde 16 Mayıs'ta vizyona girmesi beklenen John Wick 3: Parabellum filminde başrolü Keanu Reeves üstleniyor. Filmi vizyona girmeden önce seyreden basın mensuplarının oldukça olumlu yorumlar yaptığı filmin son fragmanı ve konusu...

John Wick 3: Parabellum filmi için geri sayım başladı! İşte son fragmanı

John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir.

İşte merakla beklenen filmin son fragmanı:


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John Wick 3: Parabellum sinema fragman

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