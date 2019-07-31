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John Wick evreni televizyona uyarlanıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

John Wick dünyasını konu alacak The Continental dizisiyle ilgili merak edilenlerin çoğu belli oldu. Peki ya Keanu Reeves dizide boy gösterecek mi?

John Wick evreni televizyona uyarlanıyor

Aksiyon dünyasına hızlı bir giriş yaparak unutulmazlar arasına şimdiden adını yazdıran John Wick serisi televizyona uzanıyor. John Wick evreninde geçecek olan dizinin adının The Continental olacağı kesinleşmişti. Son filmin gişe başarısından sonra dizi projesi de hız kazanmış durumda. Ne yazık ki bu hızlı ön hazırlık aşaması dizinin yayın tarihini öne çekmeye yetmiyor. Çünkü, The Continental dizisini ancak John Wick serisinin dördüncü filminden sonra izleyebileceğiz. Suikastçilerin bir araya gelmesi için güvenli bir yer sağlayan ayrıcalıklı otele odaklanacak dizi, Starz kanalında yayınlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Starz Kanalı Baş İşletme Görevlisi (COO) Jeffrey Hirsch, dizinin “filmlerin zamanlaması açısından geri dönüş yolu” olarak ayarlanacağını söyledi. Ayrıca 2021’deki John Wick Bölüm 4’ten önce de dizinin yayınlanmasının pek muhtemel olmadığını sözlerine ekledi. En çok merak edilen soru ise Keanu Reeves’in The Continental dizisinde rol alıp almayacağı. Hirsch bu soruya net bir cevap vermeyerek: “Bu gerçekten iyi bir soru ama cevap vermeyeceğim. Bu dizi harika olacak ve hayata geçirme konusunda heyecanlıyız.” dedi.

John Wick 3: Parabellum’un yönetmeni Chad Stahelski birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada, Keanu Reeves’in de projeye dahil olduğu ve dizi süresince ara ara görüneceğini söylemişti. Stahelski’nin bu açıklamasına ne kanaldan ne de Reeves cephesinden bir doğrulama gelmedi. John Wick 4’ün, 21 Mayıs 2021’de beyaz perdede olması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
The Continental Keanu Reeves John Wick John Wick Chapter 3 – Parabellum

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