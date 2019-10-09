John Wick spin-off filmi "Ballerina"nın yönetmeni belli oldu

John Wick evreni "Ballerina" projesi ile genişliyor. 2017 yılından beri hazırlık aşamasından olan ve kadın bir suikastçıyı temel alan proje yönetmenini buldu.

DC Universe’in büyük umutlarla paylaşyıp sonra iptal ettiği Swamp Thing'in yapımcılığını üstlenen Len Wiseman, filmin yönetmen koltuğuna oturacak isim olarak seçildi. Karanlıklar Ülkesi serisinin bazı filmlerinin yönetmen koltuğuna da oturmuş olan Wiseman, proje için kamera arkasına geçecek.

Ünlü aksiyon serisi John Wick'in 3. filmi olan John Wick: Parabellum'un senaristi Shay Hatten'ın senaryosunu üstleneceği spin-off projesi 21 Mayıs 2021'de seyircilerinin karşısına çıkacak. Projeyle ilgili gelen bilgiler henüz çok kısıtlı. Söylentilere göre; John Wick serisinin 3. filminde olan olayların sonrasında geçecek olduğuna dair birçok spekülasyon var.

Yapımcıları arasında Basil Iwanyk, Erica Lee ve Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski'nin yer aldığı spin-off projesinde, John Wick'i canlandıran Keanu Reeves de yönetici yapımcı olarak yer alacak.



