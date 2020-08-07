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Johnny Deep’ten boşanan Amber Heard soluğu Türkiye’de aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

3 Şubat 2015 tarihinde gizlice nikah masasına oturan Amber Heard ve Johnny Deep’in ayrılığı evlilikleri kadar sessiz sedasız olmadı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran Amber Heard ve Johnny Deep boşanma kararının ardından iftira davalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncular arasındaki dava sürerken Amber Heard tatil için Türkiye’ye geldi.

Johnny Deep’ten boşanan Amber Heard soluğu Türkiye’de aldı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard ve Johnny Deep arasında yaşanan davada her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak rüya gibi bir ilişki yaşayan çiftin evliliği kabusa dönüştü. İkilinin arasında şiddet ve ihanet iddiaları ortaya atıldı. Karşılıklı suçlamalarını sürdüren çift yatak odalarını da mahkemede açıklamadan çekinmedi.

Amber Heard ve Johnny Deep boşanmasının sonrasında güzel oyuncunun Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. Tüm söylentilerinden uzaklaşmak isteyen Heard çareyi Türkiye’de tatil yapmakta buldu. Heard tatil için Türkiye’nin gözde yerlerinden Bodrum’u seçti.

AMBER HEARD BODRUM’DA

amber heard

Dünya genelinde normalleşme adımlarının atılmasıyla sınırlar açıldı. Uçuşların başlamasını fırsat bilen Amber Heard ise Bodrum’a geldi. Sosyal medya hesabından ünlü bir şampuan markasının reklamını yapan oyuncu paylaşımının yer bildirimi kısmına Bodrum Yalıkavak konumunu ekledi.

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