Johnny Deep’ten boşanan Amber Heard soluğu Türkiye’de aldı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard ve Johnny Deep arasında yaşanan davada her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak rüya gibi bir ilişki yaşayan çiftin evliliği kabusa dönüştü. İkilinin arasında şiddet ve ihanet iddiaları ortaya atıldı. Karşılıklı suçlamalarını sürdüren çift yatak odalarını da mahkemede açıklamadan çekinmedi.

Amber Heard ve Johnny Deep boşanmasının sonrasında güzel oyuncunun Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. Tüm söylentilerinden uzaklaşmak isteyen Heard çareyi Türkiye’de tatil yapmakta buldu. Heard tatil için Türkiye’nin gözde yerlerinden Bodrum’u seçti.

AMBER HEARD BODRUM’DA

Dünya genelinde normalleşme adımlarının atılmasıyla sınırlar açıldı. Uçuşların başlamasını fırsat bilen Amber Heard ise Bodrum’a geldi. Sosyal medya hesabından ünlü bir şampuan markasının reklamını yapan oyuncu paylaşımının yer bildirimi kısmına Bodrum Yalıkavak konumunu ekledi.



