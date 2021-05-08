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Johnny Depp davasında yeni iddia: Amber Heard hapse girebilir

08.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandığı Johnny Depp ile hukuk mücadelesi veren Hollywood yıldızı Amber Heard'ün hakkında soruşturma başlatıldığı ve hapis cezası alabileceği iddia edildi.

Johnny Depp davasında yeni iddia: Amber Heard hapse girebilir

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği iddiayı aktaran We Got This Covered'a göre, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) Aquaman filminin 35 yaşındaki oyuncusu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 2016'da Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşandığı iddia edilen kavganın doğruluğunu araştırdığı bildirildi.
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Söz konusu iddiaya göre yetkililer Heard'ün ikili arasında yaşandığını iddia ettiği fiziksel kavgaya yönelik herhangi bir bilgi tahrifatında bulunup bulunmadığını inceliyor.

AMBER HEARD - JOHNNY DEEP

Radar Online'ın haberine göreyse Karayip Korsanları (The Pirates of the Caribbean) serisinin başrol oyuncusu Depp'in uzun süredir avukatlığını yapan Adam Waldman soruşturmayı doğrulayan bir açıklama yaptı ve Heard'ün olayı kurguladığını iddia etti.
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Waldman, "Amber Heard ve arkadaşı Rocky Pennington, Johnny Depp'e yönelik taciz iddiasını kanıtlamak için 21 Mayıs'ta olay mahallini kurguladı" ifadelerini kullandı.

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Kısa süre önce ortaya çıkan polis kamerası görüntülerine işaret eden Waldman, "Olay mahalli kocaman bir yalandı" dedi. Avukata göre yeni deliller, Heard ve Depp'in kısa süren evliliklerini sona erdirdiği iddia edilen kavganın asla gerçekleşmediğini kanıtlıyor.
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Mayıs 2016'da yaşandığı iddia edilen olayda Johnny Depp'in, lüks evi kasıp kavurduğu ve Heard'e telefonla vurduğu öne sürülmüştü. O dönem olay yerine ilk giden iki polisin herhangi bir suç kanıtı bulamadığı aktarıldı. Depp, kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haber nedeniyle The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmişti. Londra'da görülen dava Heard açısından da önemli bir zafer anlamına geliyordu. Ancak Depp'in Heard'e açtığı ve ABD'de görülecek 50 milyon dolarlık dava henüz sonuçlanmış değil.

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Amber Heard Johnny Depp
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