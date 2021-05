Johnny Depp davasında yeni iddia: Amber Heard hapse girebilir

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği iddiayı aktaran We Got This Covered'a göre, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) Aquaman filminin 35 yaşındaki oyuncusu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 2016'da Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşandığı iddia edilen kavganın doğruluğunu araştırdığı bildirildi.



Söz konusu iddiaya göre yetkililer Heard'ün ikili arasında yaşandığını iddia ettiği fiziksel kavgaya yönelik herhangi bir bilgi tahrifatında bulunup bulunmadığını inceliyor.

Radar Online'ın haberine göreyse Karayip Korsanları (The Pirates of the Caribbean) serisinin başrol oyuncusu Depp'in uzun süredir avukatlığını yapan Adam Waldman soruşturmayı doğrulayan bir açıklama yaptı ve Heard'ün olayı kurguladığını iddia etti.



Waldman, "Amber Heard ve arkadaşı Rocky Pennington, Johnny Depp'e yönelik taciz iddiasını kanıtlamak için 21 Mayıs'ta olay mahallini kurguladı" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce ortaya çıkan polis kamerası görüntülerine işaret eden Waldman, "Olay mahalli kocaman bir yalandı" dedi. Avukata göre yeni deliller, Heard ve Depp'in kısa süren evliliklerini sona erdirdiği iddia edilen kavganın asla gerçekleşmediğini kanıtlıyor.