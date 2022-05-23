Johnny Depp'e bir destek de müzisyen Courtney Love'dan geldi

Johnny Depp'in Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası, Heard’ün verdiği ifadelerle devam ediyor. Heard’ün Depp ile kavga sonrasında çektiği yaralı fotoğrafların photoshop’lu olduğu iddiaları ortaya atılırken Depp’in meslektaşı Fransız oyuncu Eva Green’den destek geldi.

Bu desteğin ardından 1994’te hayatını kaybeden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love da Johnny Depp hakkında konuştu.

Love, 1995 yılında Depp’in kendisinin hayatını kurtardığını anlattığı bir video yayınladı. Love, “Aslında herkesin önünde yargıda bulunmak istemiyorum ama size sadece Johnny’nin 1995’te Viper Room’un dışında aşırı doz aldığımda bana kalp masajı yaptığını söylemek istiyorum” dedi.

Ünlü müsizyen, "Johnny, ben kafayı sıyırmışken ve Frances tüm bu sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte acı çekerken, ona destek oldu. 13. doğum gününde bana hiç göstermediği dört sayfalık bir mektup yazdı. Beni gerçekten tanımıyordu bile" diye konuştu.

Love, ayrıca Depp’in kızına yardımcı olduğu okuluna birkaç defa limuzin gönderdiğini de ifade etti.

