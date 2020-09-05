Johnny Depp'in Alman oyuncu Sophie Hermann ile birlikte olduğu iddia edildi

Eski eşi Amber Heard ile ağustos ayındaki iftira duruşmalarında tekrar karşı karşıya gelen Johnny Depp’in yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İki çocuk babası aktörün, bu yılın başlarında Londra’da bir otelde Alman oyuncu Sophie Hermann ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Alman medyasında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki Hermann, telefon numarasını bir kağıda yazıp Depp’in çekim için getirdiği gitarına sıkıştırmış ve ikilinin yakınlaşması böylece başlamış. Depp’in Instagram hesabından Sophie Hermann’ı takip etmesi de çıkan iddiaları güçlendirdi.



