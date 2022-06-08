Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in talipleri arttı!

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile davası sürerken, ünlü aktörün avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak avukat, "Bu konuda yorum yapmayacağım." demiş ve söylentileri yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra Vasquez'in ciddi bir ilişkisi olduğu öğrenilmişti.



TALİPLERİ ARTTI

Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. Hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.

"PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Independent'in haberine göre; gazeteye konuşan kaynaklar, Hollywood'daki yetenek avcılarının Camille Vasquez'in peşinde koştuğunu öne sürdü.

Ayrıca Vasquez'e, televizyon kanallarından da çok sayıda teklif geldiği konuşuluyor.

"PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firmasının yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.



Şirket tarafından New York Post'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez, duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."





