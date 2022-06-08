MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in talipleri arttı!

Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in talipleri arttı!

08.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran avukat Camille Vasquez'in Hollywood'da taliplerinin arttığı konuşuluyor

Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in talipleri arttı!

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile davası sürerken, ünlü aktörün avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak avukat, "Bu konuda yorum yapmayacağım." demiş ve söylentileri yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra Vasquez'in ciddi bir ilişkisi olduğu öğrenilmişti.
BGUS_2391079_001

TALİPLERİ ARTTI

Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. Hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.

BGUS_2390876_001

"PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Independent'in haberine göre; gazeteye konuşan kaynaklar, Hollywood'daki yetenek avcılarının Camille Vasquez'in peşinde koştuğunu öne sürdü.

Ayrıca Vasquez'e, televizyon kanallarından da çok sayıda teklif geldiği konuşuluyor.

BGUS_2390876_002

"PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firmasının yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.
BGUS_2395737_001

Şirket tarafından New York Post'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez, duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."

Haber.00_00_04_28.Still009

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trans fenomenin doğum videosu tartışma yarattı! Trans fenomenin doğum videosu tartışma yarattı!
Balkonda sere serpe! İddialı hırkayı o da sütyensiz giydiBalkonda sere serpe! İddialı hırkayı o da sütyensiz giydi
Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Güldür Güldür'de bomba skeç! 6 parti lideri...

Güldür Güldür'de bomba skeç! 6 parti lideri...

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

İlginizi Çekebilir

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Bildiğiniz gibi değil! Etrafımız görünmez tehlikelerle dolu

Bildiğiniz gibi değil! Etrafımız görünmez tehlikelerle dolu

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.