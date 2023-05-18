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Johnny Depp'in dişleri sosyal medyanın diline düştü

18.05.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi sonrası bir süre ortalarda görünmeyen ve rol aldığı Fransız filmi "Jeanne Du Barry" ile Cannes Film Festivali'nde muhteşem bir dönüş yapan Johnny Depp dişleri yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

Johnny Depp'in dişleri sosyal medyanın diline düştü

Johnny Depp sinemaya Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle döndü. Önceki gün açılış filmi olarak gösterildiği Cannes Film Festivali'nde, gösterim sonrası 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Depp, gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti.

Kral XV. Louis rolüyle "Dönüşü muhteşem oldu" yorumları yapılan Amerikalı aktör, dün de Cannes'da basın karşısına geçerek ekip arkadaşlarıyla poz verdi.

Kırmızı halıda poz veren Depp, bu defa dişleriyle gündeme geldi.

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Aktörün kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede viral olurken, insanlar ünlü ismin sararmış dişlerine odaklandı.

Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili birçok yorum yaptı.

"Neden Johnny'nin dişlerinin yakın çekim fotoğraflarını isteğim dışında görmek zorundayım?", "Sanki biri dişlerini kahverengiye boyamış gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yazıldı.

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Johnny Depp Hukuk film festivali depp

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