Johnny Depp'in dişleri sosyal medyanın diline düştü

Johnny Depp sinemaya Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle döndü. Önceki gün açılış filmi olarak gösterildiği Cannes Film Festivali'nde, gösterim sonrası 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Depp, gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti.

Kral XV. Louis rolüyle "Dönüşü muhteşem oldu" yorumları yapılan Amerikalı aktör, dün de Cannes'da basın karşısına geçerek ekip arkadaşlarıyla poz verdi.

Kırmızı halıda poz veren Depp, bu defa dişleriyle gündeme geldi.

Aktörün kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede viral olurken, insanlar ünlü ismin sararmış dişlerine odaklandı.

Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili birçok yorum yaptı.

"Neden Johnny'nin dişlerinin yakın çekim fotoğraflarını isteğim dışında görmek zorundayım?", "Sanki biri dişlerini kahverengiye boyamış gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yazıldı.



