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Johnny Depp’in The Sun gazetesine açtığı iftira davası sonuçlandı

02.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Johnny Depp’in The Sun gazetesine açtığı iftira davası sonuçlandı

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti. Dava boyunca üçlü ilişki, aldatma, başkasıyla seks gibi iddialar gündeme gelmişti.

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine açtığı iftira davası sonuçlandı. Johnny Depp, The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybetti.

Johnny Depp'in kendisi hakkında "eşini döven" ifadelerine yer veren The Sun gazetesine ve yazı işleri müdürü Dan Wooton'a açtığı davayla ilgili karar bugün açıklandı.

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JOHNNY DEPP HAKSIZ BULUNDU

Uzun süredir gündemi meşgul eden Johnny Depp Amber Heard boşanma davasıyla ilgili olan süreçte Londra Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 4 aydır tarafları ve tanıkları dinledikten sonra Depp'in haksız olduğuna karar verdi.

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The Sun gazetesinin sözcüsü kararın ardından yaptığı açıklamada, "The Sun direndi ve yirmi yılı aşkın süredir aile içi şiddet mağdurları için kampanya yürüttü. Aile içi taciz mağdurları asla susturulmamalıdır. Yargıç'a dikkatli değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz ve Amber Heard'a mahkemeye ifade verme cesareti için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Johnny Depp ve Amber Heard'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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