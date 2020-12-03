Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Johnny Depp’in yerine gelen Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu: 'Yaşananlar üzücü'

Johnny Depp’in yerine gelen Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu: 'Yaşananlar üzücü'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Johnny Depp’in yerine gelen Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu: 'Yaşananlar üzücü'

Özel hayatı yüzünden Fantastik Canavarlar serisinden kovulan Johnny Depp’in yerine gelen Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu. 'Yaşananlar çok üzücü' diyen aktör hem Johhny Depp’e hem de Amber Heard’e iyi dileklerde bulundu.

Mads Mikkelsen, Fantastik Canavarlar serisinden kovulan Johnny Depp’in yerine geldiği geçtiğimiz günlerde resmen açıklanmıştı. 54 yaşındaki Danimarkalı aktör, serinin üçüncü filmi için Gellert Grindelwald olarak karşımıza çıkacak. Özel hayatındaki sansasyonlardan ötürü seriden kovulan Johnny Depp’in yerine gelen Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu. Fantastik Canavarlar’ın görev devrinin üzücü koşullarda gerçekleştiğini söyleyen aktör hem Johnny Depp’e hem de Amber Heard’e iyi dileklerde bulundu.

Söylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyorSöylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyor

MADS MİKKELSEN: 'İKİ KARAKTER ARASINDA KÖPRÜ OLMALI'

Herkesin merakla ne diyeceğini beklediği Mads Mikkelsen ilk kez konuştu. Aktör Fantastik Canavarlar serisindeki rolüyle ilgili şunları söyledi:

"Johnny'nin yaptıklarıyla yapacağım şey arasında bir köprü olmalı ve aynı zamanda bunu kendim olarak yapmalıyım. Bu kesinlikle kurması zor bir denge olacak"

Fantastic-Beasts-Mads-Mikkelsen-Grindelwald-Johnny-Depp-SR

Dramatik koşullar altında Gellert Grindelwald rolünün kendisine geçtiğini söyleyen Mads Mikkelsen, sözlerine şöyle devam etti:

"İş açısından çok ilginç ve güzel bir karakteri canlandıracağım. Ancak yaşananlar çok üzücü. İkisine de en iyi dileklerimi diliyorum. Umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer"

FANTASTİK CANAVARLAR 3 HAKKINDA

David Yates’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams ve Jude Law yer almaktadır. Kasım 2021’de vizyona girmesi planlanan Fantastic Beasts 3, geçtiğimiz günlerde, pandemi şartlarının da etkisiyle 15 Aralık 2022’ye ertelendi.

'Tüm Zamanların En İğrenç Filmi' 10 yıl sonra kesilmemiş versiyonuna özel bir gösterim yapmaya hazırlanıyor'Tüm Zamanların En İğrenç Filmi' 10 yıl sonra kesilmemiş versiyonuna özel bir gösterim yapmaya hazırlanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sünnet komedisi!Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sünnet komedisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Bu ikili çok can yakar! İşte Jason Statham'in yeni partneri

Bu ikili çok can yakar! İşte Jason Statham'in yeni partneri

İlginizi Çekebilir

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Diğer Haberler

Pocahontas'ın yıldızı Irene Bedard üç günde iki kez tutuklandı

Üç günde iki kez tutuklandı

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Thierry Henry oyunculuğa geçiş yaptı! İşte ilk projesinden detaylar

Efsane futbolcu oyunculuğa geçiş yaptı!

Gerçeği öğrenince bu filmleri yeniden izlemek isteyeceksiniz

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu ikili çok can yakar! Jason Statham’e başarılı oyuncu Aubrey Plaza eşlik edecek

Bu ikili çok can yakar! İşte Jason Statham'in yeni partneri

Biri gitti biri geliyor... Emma Stone, Damien Chazelle'in 'Babylon'undan ayrıldı

Biri gitti biri geliyor...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.