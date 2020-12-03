Johnny Depp’in yerine gelen Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu: 'Yaşananlar üzücü'

Mads Mikkelsen, Fantastik Canavarlar serisinden kovulan Johnny Depp’in yerine geldiği geçtiğimiz günlerde resmen açıklanmıştı. 54 yaşındaki Danimarkalı aktör, serinin üçüncü filmi için Gellert Grindelwald olarak karşımıza çıkacak. Özel hayatındaki sansasyonlardan ötürü seriden kovulan Johnny Depp’in yerine gelen Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen sessizliğini bozdu. Fantastik Canavarlar’ın görev devrinin üzücü koşullarda gerçekleştiğini söyleyen aktör hem Johnny Depp’e hem de Amber Heard’e iyi dileklerde bulundu.

MADS MİKKELSEN: 'İKİ KARAKTER ARASINDA KÖPRÜ OLMALI'

Herkesin merakla ne diyeceğini beklediği Mads Mikkelsen ilk kez konuştu. Aktör Fantastik Canavarlar serisindeki rolüyle ilgili şunları söyledi:

"Johnny'nin yaptıklarıyla yapacağım şey arasında bir köprü olmalı ve aynı zamanda bunu kendim olarak yapmalıyım. Bu kesinlikle kurması zor bir denge olacak"

Dramatik koşullar altında Gellert Grindelwald rolünün kendisine geçtiğini söyleyen Mads Mikkelsen, sözlerine şöyle devam etti:

"İş açısından çok ilginç ve güzel bir karakteri canlandıracağım. Ancak yaşananlar çok üzücü. İkisine de en iyi dileklerimi diliyorum. Umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer"