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Söylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Özel hayatı yüzünden kariyeri yerle bir olan Johnny Depp, Fantastik Canavar 3 filminden kovulmuştu. Onun yerine gelen isim resmen açıklandı: Mads Mikkelsen

Söylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyor

Johnny Depp, Fantastik Canavarlar 3 filminden kovulduktan sonra akıllarda tek soru vardı: Yerine kim gelecek? Johnny Depp’in kovulmasından çok kısa bür süre sonra Warner Bros’un Gellert Grindelwald rolü için Hannibal dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Mads Mikkelsen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Bu iddialar yalanlanmış olsa da bugün gelen haberlere göre aktör, resmen Warner Bros’la el sıkıştı.

JOHNNY DEPP GİTTİ MADS MİKKELSEN GELDİ

Warner Bros. resmen Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen’in Johnny Depp'ten Karanlık Büyücü Gellert Grindelwal rolünü devralacağını duyurdu.

David Yates’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams ve Jude Law yer almaktadır.

Kasım 2021’de vizyona girmesi planlanan Fantastic Beasts 3, geçtiğimiz günlerde, pandemi şartlarının da etkisiyle 15 Aralık 2022’ye ertelendi.

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