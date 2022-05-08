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Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? Harekete geçtiler

08.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard’e açtığı açtığı karalama davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Johnny Depp, yaşadığı boşanma ve mahkeme süreci nedeniyle Karayip Korsanlar’daki rolünü kaybettiğini iddia etmişti. Depp’in hayranları oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlattı.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? Harekete geçtiler

Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası yeni iddialar ve şaşırtıcı söylemlerle devam ediyor. Heard’ün kendisi hakkında yaptığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiği belirten Depp’e hayranlarından destek geldi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Depp’in seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor. İmza kampanyasında şu an 435 bin adet imzaya ulaşıldı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.

Depp’in seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor.

22 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Oyuncu, Disney yapımcılığındaki Karayip Korsanları serisinin 6. filminden Amber Heard yüzünden çıkarıldığını iddia etmişti. Oyuncunun menajeri, bu iddialar yüzünden Depp’in 22 milyon dolar zarara uğradığını paylaştı.

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Johnny Depp
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