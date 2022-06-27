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Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor? Görüşmeler sürüyor iddiası!

27.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Amber Heard ile arasındaki davayla gündeme gelen ve kendisine yöneltilen "şiddet" iddiaları sonrası davayı kazanan Johnny Depp, dava sürecinde Karayip Korsanları serisindeki rolünü de kaybetmişti. Ünlü oyuncu hakkında hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. İddialara göre Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönüş için görüşmeler yapıyor. Peki Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönecek? İşte merak edilenler...

Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor? Görüşmeler sürüyor iddiası!

Amber Heard ile yaşadığı dava süreciyle gündeme gelen Johnny Depp, iddialara göre Karayip Korsanları'na dönüş için Disney ile görüşüyor. Ünlü oyuncu, kendisine en büyük şöhreti getiren filmin kadrosuna alınmamış ve yaşadığı dava sürecinde en büyük darbeyi Disney'den yemişti. Peki Johnny Depp Karayip Korsanları serisine geri mi dönecek?

JOHNNY DEPP KARAYİP KORSANLARI'NA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, son dönemde eski eşi Amber Heard ile arasında yaşanan davayla gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu Heard ile yaşadığı dava sürecinin ardından Karayip Korsanları'ndaki kendisiyle özdeşleşen Kaptan Jack Sparrow karakterini kaybetmiş, şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Karayip Korsanları'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Heard cephesinden darbe yiyen Johnny Depp, bir darbeyi de Disney'den yemişti.

TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI!

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Johnny Depp'in davayı kazanmasının ardından son iddialara göre, 4 sene önce Depp'i Karayip Korsanları'nın kadrosundan çıkaran yapım şirketi Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandırması için aktöre teklif götürdü. Hatta söz konusu iddialara göre ünlü oyuncuya rol için teklif edilen ücret 300 milyon dolar oldu.

DISNEY, DEPP İLE ARASINI DÜZELTMEK Mİ İSTİYOR?

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Serinin hayranları Depp'in filme geri dönmesi için senelerdir kampanyalar düzenlemeye devam ediyordu. Eğer filmde tekrardan rol alır ve iddialar gerçekliğe kavuşursa, Johnny Depp hayranları, Amber Heard ile olan dava sonrası bir haberle daha mutlu olacak.

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İddialara göre Disney, Johnny Depp ile bozulan ilişkilerini yeniden düzeltmek istiyor.

İLERLEYEN SÜREÇTE BELLİ OLACAK

Geçtiğimiz dönemde ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer tarafından Depp'in seriye dönmesinin şu anda mümkün olmadığı açıklanmıştı. Hatta seriye başrol olarak dahil olmak üzere yeni bir oyuncu arayışına girilmiş ve kadın oyuncunun yer alacağı haberleri yayılmıştı. Depp'in seride yeniden rol alıp almayacağı ise ilerleyen süreçte belli olacak.

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Amber Heard Johnny Depp
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