Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard yalnızca iki yıl evli kaldılar ama ikilinin evliliklerinin hesaplaşması 5 senedir halen sürüyor. Ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard’ün açtığı davada ilk kez ifade verdi. Peki Johnny Depp kimdir? Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında ne yaşandı? Hangi dine mensup? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny Depp 9 Haziran 1963'te dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı.[8] 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

JOHNNY DEPP İLE ESKİ EŞİ AMBER HEARD ARASINDA NE YAŞANDI?

Hollywood yıldızı Johnny Depp ve Amber Heard yıllar önce boşandı. Fakat Amber Heard’ün tazminat talep ettiği dava halen devam ediyor. Şiddet uygulamakla suçlanan ünlü oyuncu Johnny Depp davada ilk kez ifade verdi. Depp hayatı boyunca hiçbir kadına vurmadığını söyledi.

Depp, olayların bu noktaya gelmesinden Amber Herad'ü sorumlu tuttu. Ünlü oyuncu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımın paparazzi sürüsüyle karşılaşmasını istemedim. Bu nedenle ben hep özeli olan bir insandım. Burada oturup size tüm doğruları anlatmak çok benim için çok teşhir edici. Ne yazık ki sadece kendim değil, babam ve Bayan Heard’de ifşa oluyor. Asla bu yöne gitmek zorunda değildi."

Depp'in avukatları, Heard'ın aile içi şiddet iddialarını bir "aldatmaca" ve itibarı yok etmeye yönelik hesaplanmış bir strateji olarak gördüklerini söyledi.

JOHNNY DEPP HANGİ DİNE MENSUP?

Alice Cooper bir röportajda Johnny Depp için kamusal kişiliğine rağmen "dindar bir Hıristiyan" olduğunu ifade etmiş ve tanıdığı en zararsız insan olduğunu vurgulamıştır.

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Heard'ın tam adı Amber Laura Heard'dır. Ünlü oyuncu 22 Nisan 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Auistin şehrinde dünyaya geldi.

St. Michael Katolik Akademisinden oyunculuj için çocuk yaşta ayrılan Amber Heard, okul tiyatrosunda birçok karakter canlandırmıştır.

Henüz 17 yaşındayken New York'a giden ve modelliğe başlayan, Heard, ardından Los Angeles'da oyunculuğa başlamıştır.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008'den 2012 yılına kadar birliktelik yaşadı, 2015 yılında ise Johnny Depp ile evlendi.

İşte Amber Heard'ın oynadığı filmlerden bazıları:

2006 - All the Boys Love Mandy Lane

2008 - Never Back Down

2009 - Zombieland

2009 - Exterminator

2010 - Amber The Joneses

2010 - And Soon the Darkness

2011 - Drive Angry