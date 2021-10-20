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Johnny Depp 'Puffins' animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'a gitti

20.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, "Puffins" adlı animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Depp de Sırbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Johnny Depp 'Puffins' animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'a gitti

Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp, Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesince yapılan "Puffins" isimli animasyon dizisinin tanıtımı için başkent Belgrad'a geldi.

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Depp'in Johnny Puff karakterini seslendirdiği animasyon dizinin prodüksiyonunu Archangel Dijital Stüdyosu üstleniyor.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Depp'e, Andrea Iervolino, Monika Bakardi ve Milos Bikovic eşlik ediyor.

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Vucic, Depp'e 15 Şubat Sırbistan Devlet Günü'nde devlet nişanı takdim edileceğini ifade ederek, Sırbistan'ın tanıtımı için yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Depp de Sırbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesi ise ilerleyen günlerde düzenlenecek resepsiyon ile açılacak.

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Bu arada, "Puffins" animasyon dizisi Otto adındaki bir fok balığına hizmet eden 5 kutup martısının maceralarını anlatıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Johnny Depp
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