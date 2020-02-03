Johnny Depp ve Amber Heard kavgasında yeni gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı

Oyuncu çift, Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı bitmişti. Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

Ancak 2017'deki boşanmanın ardından gerginlik sona ermemiş ve Depp, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve karşı dava açtığını söylemişti.

Dün ABD basınında yayınlanan ve Depp ile Heard'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ise tartışmaları tekrar alevlendirdi.

'DAHA SERT TOKAT ATMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM'

Ses kayıtlarında Amber Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" derken duyuluyor.

Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise "Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Ve bebeğim, bunu sana daha önce de söyledim. Ödüm kopuyor, şu anda resmen bir suç mahallindeyiz" diyor.

Bu açıklama üzerine sinirlenen Heard ise "Tam bir bebek gibi davranıyorsun. Büyü artık" diyor ardından ise sakinleşince "Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum" ifadelerini kullanıyor.

Ses kayıtları sonrası Heard ve Depp'ten herhangi bir açıklama gelmedi.



