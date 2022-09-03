Joker 2 filmi ne zaman vizyona giriyor? Kadroya dev isim katıldı! Joker 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

2019 yılının en çok ses getiren filmlerin biri Todd Phillips tarafından yönetilen "Joker" filmiydi. Batman'in ikonik kötü karakterinin hikayesinin ilk kez anlatıldığı film, aksiyondan ziyade karaktere odaklanan küçük bütçeli bir film olmasıyla farklı bir DC filmiydi. Sevilen filmin ikincisi ise yakın süreçte vizyona girecek.

JOKER 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi bekleniyor. Phillips ve senaryoyu birlikte yazdığı Scott Silver, herkesin tanıdığı Batman kötü adamını, şok edici şiddet eylemlerine maruz kaldıktan sonra Gotham City'de halk kahramanı haline gelen bir komedyen ve yarı zamanlı palyaço hakkında bir anti-kahraman karakter çalışmasına dönüştürdü. Karamsar ve karanlık olan, süper kahraman sinemasının tipik aksiyon sahnelerinden özenle kaçınan film, dünya çapında bir milyar dolarda daha fazla hasılat elde etti.

JOKER 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Phillips, Instagram hesabında devam filminin senaryo taslağının başlığını ve Joaquin Phoenix'in bu taslağı okurken bir fotoğrafını paylaştı. "Joker 2" filminin resmi başlığı şu anda "Joker: Folie à Deux" (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak görünüyor, ancak bu bir çalışma başlığı. Proje ilerledikçe filmin resmi adı değişebilir.

Yeni Joker filmi hakkında herhangi bir konu detayı paylaşılmasa da, başlık bazı ilgi çekici çıkarımlar sunuyor. "Paylaşılan delilik" olarak da tercüme edilebilecek olan folie à deux, ortak sanrısal bozukluk için kullanılan bir terim. Bu, Arthur'un kötülüğünün Gotham City tarafından nasıl geniş çapta benimsendiğine atıfta bulunabilir, ancak aynı zamanda Phillips'in, Joker'in tek partnerine, suç ve delilik ortağına yani Harley Quinn'e kendi yorumunu getireceğinin de ipucu olabilir.

