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  4. ''Joker gibi...'' Hiçbir sebep yokken uyuyan yolcunun suratına kesik attı! Kulağından ağzına kadar dikiş atıldı

''Joker gibi...'' Hiçbir sebep yokken uyuyan yolcunun suratına kesik attı! Kulağından ağzına kadar dikiş atıldı

07.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşayan genç bir sosyal medya fenomeni, bir otobüs yolculuğu esnasında dehşeti yaşadı. Geçen Salı (29 Kasım) Recife ile Salvador arasında seyahat ederken sabah 5'te bir kadın tarafından hiçbir sebep olmaksızın bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadının yüzünde, ünlü sinema karakteri Joker'in yara izine benzer bir iz kaldı.

''Joker gibi...'' Hiçbir sebep yokken uyuyan yolcunun suratına kesik attı! Kulağından ağzına kadar dikiş atıldı

Brezilya'dan Stefani Firmo, 29 Kasım Salı günü bir gece otobüsündeyken sabah 5'te hiçbir provokasyon olmaksızın bıçaklı bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kadın uyurken rastgele bir saldırgan yanağını kesti ve Firmo'nun yüzünde Joker benzeri bir yara izi bıraktı. Kulaktan ağza kesildikten sonra çok şiddetli bir acıyla uyanan hemşirelik öğrencisi Stefani, hemen birlikte seyahat ettiği bir arkadaşının yanına koştu.

KANLA KAPLIYDI

kesik

Firmo, Brezilya'nın kuzeydoğu eyaleti Pernambuco'nun başkenti Recife'den önceki gün saat 18.15'te ayrıldıktan sonra sabah 7.40'ta Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinin başkenti Salvador'a varacaktı.

kan

Saldırı hakkında Instagram hesabında konuşan Firmo, "Elimi gezdirdiğimde kanla kaplı olduğunu gördüm. Birisi yüzüme acımasızca bir darbe indirmişti.” diye anlattı.

''SONSUZ BİR ANI''

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24 binin üzerinde Instagram takipçisi olan Firmo, tüm seyahat boyunca arkadaşı dışında kimseyle konuşmadığını söyledi. Raporlara göre yolcular, Firmo'nun arkasında oturan kadının üzerinde bir bıçak buldu, ancak polis onu delil yetersizliğinden dolayı tutuklamadı. Firmo, "Çok korktum ve sarsıldım. Bunu yapan işinin niyeti beni ciddi şekilde kesmek mi yoksa öldürmek mi bilmiyorum. Muhtemelen yüzümde, bu korkunç anı tekrar tekrar hatırlamamı sağlayacak sonsuz bir anı olacak.” diye konuştu.

KAMERA KAYITLARI GÖSTERDİ

kamera

Polis soruşturmalara devam ederken, Firmo dün (5 Aralık Pazartesi) Instagram'da otobüs şirketinin saldırının güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiğini açıkladı ve "Araç kamerası görüntülerinde, arkamdaki kadının ayağa kalktığını ve hızla yüzüme bir yumruk saldığı aşikar. Kayıt, onunla benim aramda herhangi bir tartışma veya rahatsızlık olmadığını apaçık gösteriyor." diye yazdı.

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Brezilya otobüs saldırı

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