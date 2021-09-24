Jordyn Woods transparan olayını abarttı! Yok artık dedirten seçim

Jordyn Woods, Kardashian ve Jenner ailesine en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu. Öyle ki Kylie Jenner'ın yanından ayırmadığı arkadaşlarından biriydi. Ancak Woods ve Kaylie'nin arasına Khloe Kardashian'ın eşi Tristan Thompson girdi.

Tristan Thompson, Jordyn Woods'u bir parti çıkışı dudağından öptü ve Woods'un Kardashian ailesiyle ilgili tüm bağı koptu. Bu olaydan sonra bambaşka bir arkadaş grubu edinen ünlü isim 24 yaşına giriyor.

Jordyn Woods, doğum gününü günler öncesinden kutlamaya başladı. Sevgilisi Karl-Anthony Towns'la parti çıkışı görüntülenen ünlü isim kıyafeti ile akıllara durgunluk verdi.

Drapeli kristal şeritlerden oluşan elbisenin altına şeffaf iç giyim tercih eden Woods'un tarzı görenler aşırı buldu.

