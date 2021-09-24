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Jordyn Woods transparan olayını abarttı! Yok artık dedirten seçim

24.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü kutlamalarına erken başlayan Kylie Jenner'ın eski dostu Jordyn Woods'un, tercih ettiği elbise gören herkese aşırı geldi.

Jordyn Woods transparan olayını abarttı! Yok artık dedirten seçim

Jordyn Woods, Kardashian ve Jenner ailesine en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu. Öyle ki Kylie Jenner'ın yanından ayırmadığı arkadaşlarından biriydi. Ancak Woods ve Kaylie'nin arasına Khloe Kardashian'ın eşi Tristan Thompson girdi.

Tristan Thompson, Jordyn Woods'u bir parti çıkışı dudağından öptü ve Woods'un Kardashian ailesiyle ilgili tüm bağı koptu. Bu olaydan sonra bambaşka bir arkadaş grubu edinen ünlü isim 24 yaşına giriyor.

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Jordyn Woods, doğum gününü günler öncesinden kutlamaya başladı. Sevgilisi Karl-Anthony Towns'la parti çıkışı görüntülenen ünlü isim kıyafeti ile akıllara durgunluk verdi.

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Drapeli kristal şeritlerden oluşan elbisenin altına şeffaf iç giyim tercih eden Woods'un tarzı görenler aşırı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kylie Jenner
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