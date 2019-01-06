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Jose Mourinho, Benfica'yı reddetti

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 06.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın teklifini reddetti. Mourinho, Porto'da elde ettiği başarılarla tarih yazmıştı.

Jose Mourinho, Benfica'yı reddetti

Teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlayan Benfica'ya, ilk hedefinden kötü haber geldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın düşündüğü ilk isim olan Jose Mourinho, Portekiz devinin teklifini kabul etmedi.

Manchester United'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mourino ile temas kuran Benfica yetkilileri, Portekizli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

Jose Mourinho, Portekiz'de son olarak Benfica'nın ezeli rakibi Porto'yu çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jose Mourinho Benfica Porto

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