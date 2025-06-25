Jose Mourinho isim verdi... Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın çok istediği Wendel Fenerbahçe için liste başı! Başkan Ali Koç devrede

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda takıma orta saha takviyesi için hazırlık yapılıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine Wendel geldi. Rus kulübü Zenit ile olan iyi ilişkilerini kullanarak Wendel transferinde avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe, oyuncunun durumunu sorarak bilgi aldı.

''TAM ARADIĞIM İSİM''

Teknik direktör Jose Mourinho Wendel transferi için büyük bir özveri gösterirken, yakın çevresine ''Tam aradığım isim'' diyerek oyuncunun transferini çok istediği öğrenildi. Amrabat'ın ön tarafta etkisiz kaldığını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Fred'in yanına iki yönlü bir başka ismi daha eklemek isterken bu ismin Wendel olabileceği belirtildi.

OPERAYONU ALİ KOÇ YÖNETİYOR

Fenerbahçe'de orta saha transferinde Zenit'te forma giyen Wendel'e kanca atıldı. Zenit'in Sambacı yıldıza karşılık talep ettiği bonservis bedeli 25 milyon Euro. Yönetim, bu rakamı aşağı çekmenin yollarını ararken, pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor. Daha önce Ognjen Mimović transferinde Rus kulübü ile kiralık anlaşma yapan sarı lacivertliler, Wendel transferinde de kolaylık talep ediyor.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli 30 milyon euroyu bulması sebebiyle sarı kırmızılılar transferden vazgeçmişti. Cimbom, Rus kulübünün Wendel konusundaki katı tavrını kıramamıştı.