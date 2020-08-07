Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.

İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor. Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Belözoğlu'nun, Sosa ile görüşeceği belirtiliyor.

(TRT SPOR)

