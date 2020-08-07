SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2020 08:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye teklif edildi. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun da İstanbul'a gitmek istediği kaydediliyor. Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 maça çıkan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.

Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.

İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor. Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Belözoğlu'nun, Sosa ile görüşeceği belirtiliyor.

(TRT SPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
F.Bahçe 4. transferi resmen açıkladıF.Bahçe 4. transferi resmen açıkladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Acı haber! Elektrik akımına kapılan asker şehit oldu

Acı haber! Elektrik akımına kapılan asker şehit oldu

F.Bahçe 4. transferi resmen açıkladı

F.Bahçe 4. transferi resmen açıkladı

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Yıldız futbolcu Trabzonspor'a veda etti

Yıldız futbolcu Trabzonspor'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut: Savunma oynatan bir hoca olmadım

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe, Filip Novak transferini resmen açıklandı

F.Bahçe 4. transferi resmen açıkladı

Max Kruse Union Berlin'e transfer oldu

Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe Caner Erkin'i resmen transfer etti

F.Bahçe bir transferi daha resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü açıkladı

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü açıkladı

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş transferini açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.