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Josef de Souza’dan Falcao’ya heyecanlandıran yorum

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son günlerin en büyük gündemi olan Radamel Falcao transferi için taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın Kolombiyalı golcünün Instagramda yaptığı paylaşıma verdiği cevap sarı kırmızılı camiada merak uyandırdı.

Josef de Souza’dan Falcao’ya heyecanlandıran yorum

Galatasaray’ın transfer listesinde en üst sırada bulunan Radamel Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı…

33 yaşındaki Kolombiyalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza ‘Görüşürüz arkadaşım’ şeklinde yorum yaptı.

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Son dönemde adı Galatasaray ile anılan ve İstanbul’a geldiğinde transfer olup olmayacağı sorulan Souza’nın yaptığı bu yorum ikilinin Galatasaray’da buluşabileceğine dair tahminlere yol açtı.

Sosyal medyada oldukça fazla etkileşim alan bu paylaşım sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Josef ve Falcao ikilisi için heyecanla beklemeye geçti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray spor toto süper lig Radamel Falcao Josef de Souza

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