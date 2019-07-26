Josef de Souza’dan Falcao’ya heyecanlandıran yorum

Galatasaray’ın transfer listesinde en üst sırada bulunan Radamel Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı…

33 yaşındaki Kolombiyalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza ‘Görüşürüz arkadaşım’ şeklinde yorum yaptı.

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan ve İstanbul’a geldiğinde transfer olup olmayacağı sorulan Souza’nın yaptığı bu yorum ikilinin Galatasaray’da buluşabileceğine dair tahminlere yol açtı.

Sosyal medyada oldukça fazla etkileşim alan bu paylaşım sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Josef ve Falcao ikilisi için heyecanla beklemeye geçti.

