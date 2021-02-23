Josef de Souza: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. İşte Josef'in sözleri:

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENDİ"

Galatasaray seni istedi mi?

Başka kulüplerle görüşmeler oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray da benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Menajerlerimi ve beni Beşiktaş memnun etti. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim.

"BAY GEÇMEK İYİ OLDU"

Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum.

"HOCAMIZ HERKESE ŞANS VERİYOR"

Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, hepimiz şans buluyoruz, kendi oyunumdan da memnunum. Herkese tatmin verdiğimi düşünüyorum. Maçları kazandığımız için de ayrıca mutluyum.

"DERBİDE GOL ATMAK MUTLULUK VERİCİ"

Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk vericiydi ama bunu artık unutup önümüzdeki maçlara bakıyorum. Önümüzdeki derbilerde de gol atarsam iyi olur ama benim için önemli olan takımın kazanması. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur. Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim.