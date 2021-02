Josef de Souza: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

"EN İYİ FUTBOLU BİZ OYNUYORUZ"

Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her şeyden önemlisi kadromuz kaliteli. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var. Kadro kısıtlı değil, En iyi futbolu da biz biliyoruz.

"JOKER BEN DEĞİLİM, NECİP!"

Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor.

"FUTBOL SAHADA KALIRSA ŞAMPİYONUZ"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz, arkadan büyüyerek gelen bir Trabzonspor var. Sonuna kadar onlar da yarışın içinde olacaklardır. Futbol saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.

"AZİZ YILDIRIM BENİ GÖNDERMEK İSTEDİ"

Josef de Souza çok inatçı biridir. İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a, kupayı finalde Galatasaray'a kaybettik. Bu nedenle takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Büyük saygı duyduğum, sevdiğim Aziz Yıldırım, menajerime kulüp bulması gerektiğini söyledi. Menajerim beni aradı, ne yapılması gerektiğini sordu. Ben de ona 'Sakin ol, düzelteceğim' dedim. Ben hep mücadele ettim ve bugün buradayım.