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Josef de Souza: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

23.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Josef de Souza: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza antrenman öncesi kameraların karşısına geçti.

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. İşte Josef'in sözleri:

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENDİ"

  • Galatasaray seni istedi mi?

Başka kulüplerle görüşmeler oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray da benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Menajerlerimi ve beni Beşiktaş memnun etti. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim.

"BAY GEÇMEK İYİ OLDU"

Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum.

"HOCAMIZ HERKESE ŞANS VERİYOR"

Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, hepimiz şans buluyoruz, kendi oyunumdan da memnunum. Herkese tatmin verdiğimi düşünüyorum. Maçları kazandığımız için de ayrıca mutluyum.

"DERBİDE GOL ATMAK MUTLULUK VERİCİ"

Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk vericiydi ama bunu artık unutup önümüzdeki maçlara bakıyorum. Önümüzdeki derbilerde de gol atarsam iyi olur ama benim için önemli olan takımın kazanması. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur. Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim.

"EN İYİ FUTBOLU BİZ OYNUYORUZ"

Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her şeyden önemlisi kadromuz kaliteli. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var. Kadro kısıtlı değil, En iyi futbolu da biz biliyoruz.

"JOKER BEN DEĞİLİM, NECİP!"

Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor.

"FUTBOL SAHADA KALIRSA ŞAMPİYONUZ"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz, arkadan büyüyerek gelen bir Trabzonspor var. Sonuna kadar onlar da yarışın içinde olacaklardır. Futbol saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.

"AZİZ YILDIRIM BENİ GÖNDERMEK İSTEDİ"

Josef de Souza çok inatçı biridir. İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a, kupayı finalde Galatasaray'a kaybettik. Bu nedenle takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Büyük saygı duyduğum, sevdiğim Aziz Yıldırım, menajerime kulüp bulması gerektiğini söyledi. Menajerim beni aradı, ne yapılması gerektiğini sordu. Ben de ona 'Sakin ol, düzelteceğim' dedim. Ben hep mücadele ettim ve bugün buradayım.

"BEN İMKANSIZLIKLARDAN GELDİM"

Sadece Allahın bana verdikleri için şükrediyorum, her gün futbol oynadığım için, sahaya çıktığım için. Tüm mücadelemi gösteriyorum, taktik olarak her şey yolunda gitmese bile. İmkansızlıklardan geldi. Sınırlı imkanlarla yetiştim, büyüdüm. Kendimi özel hissediyorum. Bana bunca nimet veren Allah'a şükrediyorum. Sahaya çıkınca da çalışarak, elimden gelenin en iyisini yaparak bu şükrü göstermek istiyorum.

"ŞAMPİYON OLURSAK PRİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM"

Şampiyonlukla ilgili sözleri sevmiyorum. Eşimle de konuştuk. Şampiyonluğu kazanırsak ve prim alırsak, bu primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum.


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