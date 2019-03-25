Joy Corrigan'dan New York sokaklarında ateşli pozlar!

Joy Corrigan'ın adını, yer aldığı Victoria's Secret çekimlerinden, sayfalarını süslediği Sports Illustrated ve Playboy dergilerinden biliyoruz. Güzel model bu kez dergi sayfalarını değil New York sokaklarını renklendirdi.

Cumartesi günü New York'un işlek caddelerinden birinde gerçekleşen çekimlerde, 24 yaşındaki model tüm bakışları üzerine topladı.

Çekimlerde denimin ve kırmızının uyumunu oldukça güzel taşıyan model, New York sakinlerini adeta büyüledi. Derin göğüs dekolteli kırmızı bluzu, mini kot eteği ve siyah yüksek topuklu botlarıyla oldukça cesur ve büyüleyiciydi.





