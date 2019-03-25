Mynet Trend

Joy Corrigan'dan New York sokaklarında ateşli pozlar!

serpıl.hanoglu serpıl.hanoglu
EĞLENCE  | 25.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Sayısız derginin sayfalarını süsleyen 24 yaşındaki iddialı model Joy Corrigan, New York sokaklarında gerçekleşen bir çekimde birbirinden cesur pozlar verdi.

Joy Corrigan'dan New York sokaklarında ateşli pozlar!

Joy Corrigan'ın adını, yer aldığı Victoria's Secret çekimlerinden, sayfalarını süslediği Sports Illustrated ve Playboy dergilerinden biliyoruz. Güzel model bu kez dergi sayfalarını değil New York sokaklarını renklendirdi.

SPL5074453_001

Cumartesi günü New York'un işlek caddelerinden birinde gerçekleşen çekimlerde, 24 yaşındaki model tüm bakışları üzerine topladı.

SPL5074453_002

Çekimlerde denimin ve kırmızının uyumunu oldukça güzel taşıyan model, New York sakinlerini adeta büyüledi. Derin göğüs dekolteli kırmızı bluzu, mini kot eteği ve siyah yüksek topuklu botlarıyla oldukça cesur ve büyüleyiciydi.

SPL5074453_003

SPL5074453_010

SPL5074453_013

SPL5074453_019

SPL5074453_020

SPL5074453_022

SPL5074453_023

SPL5074453_024

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Müslüm Baba'nın kariyerinden en sevilen şarkılarMüslüm Baba'nın kariyerinden en sevilen şarkılar
Aksiyondan komediye en iyi Jason Statham filmleriAksiyondan komediye en iyi Jason Statham filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Joy Corrigan model süpermodel manken New York abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Dünya'nın altını bitiyor mu?

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En iyi Müslüm Gürses şarkıları: Unutulmaz eserleri, coverları ve düetleri ile Müslüm Baba

Müslüm Baba'nın kariyerinden en sevilen şarkılar

En İyi Jason Statham filmleri: Aksiyondan komediye eski, yeni ve son filmlerinin listesi

Aksiyondan komediye en iyi Jason Statham filmleri

En iyi Yıldız Tilbe şarkıları: Eskilerden yenilere en güzel şarkılarının listesi

Yıldız Tilbe'nin unutulmaz şarkıları

En güzel Van kedisi seçildi

En güzel Van kedisi seçildi

İzmir'de 'en tatlı' fuar! Akın ettiler

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!

Survivor'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.