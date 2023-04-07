Joy Corrigan öyle bir kıyafet giydi ki... Görenler "Giymesen de olurmuş" dedi

Sports Illustrated ve Playboy için daha önce pozlar veren Victoria's Secret modeli Joy Corrigan'a bir bakan bir daha baktı.

İlk modellik teklifini 14 yaşındayken alan genç model, 18 yaşında ise ajansa girerek ünlenmişti.

Zamanında fotoğrafları sızdırılan güzel model "çıplaklığa bayılıyorum" diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Joy Corrigan arkadaşlarıyla eğlencede görüntülendi.

"SEKSİ OLMAYI SEVİYORUM"

"Seksi olmayı seviyorum ve cildimi göstermeyi seviyorum çünkü sahip olduğum vücudu elde etmek için gerçekten çok çalışıyorum. Bu konuda her zaman çok özgür ruhlu oldum" diyen Joy Corrigan sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Kısa eteği ve içini tamamen gösteren bluzuyla gecelerde herkesin dikkatini çeken Joy Corrigan'ı görenler "Giyinmesen de olurmuş" yorumlarında bulundu.

Model Joy Corrigan göğüslerinin ortaya çıkmasını hiç umursamadı ve tüm gece arkadaşlarıyla eğlendi.



