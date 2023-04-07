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  4. 53 yaşındaki Jennifer Lopez üstsüz poz vererek anlattı! 'Sağlıkla ilgili...'

53 yaşındaki Jennifer Lopez üstsüz poz vererek anlattı! 'Sağlıkla ilgili...'

07.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JLo Beauty Instagram sayfasında yeni bir görsel paylaştı. 53 yaşındaki Jennifer Lopez, stres seviyesini kontrol altında tutmak için yaptığı beş şeyi sıralarken üstsüz poz verdi.

53 yaşındaki Jennifer Lopez üstsüz poz vererek anlattı! 'Sağlıkla ilgili...'

53 yaşındaki Jennifer Lopez yine adından söz ettirmeyi başardı. Saçları çıplak sırtından aşağı düşerken karın üstü yatan ve beyaz iç çamaşırı dışında hiçbir şey giymeyen Lopez hayranlarının dikkatini çekti.

Lopez'ın pozunun altında Lopez'in stresten uzak tutmasının beş yolu listelendi.

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FIT KALMA SIRLARI

Yaşına rağmen fit görüntüsünü hiçbir zaman kaybetmeyen JLO, cilt bakımı rutinine dikkat ediyor, çok egzersiz yapıyor, sevdikleriyle vakit geçiriyor, sağlıklı besleniyor ve yaratıcı olmaya zaman ayırıyor.

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JLO iddialı kıvrımlarını ve seksi görüntüsünü de spora bağlamıştı! "Fitnessın hayatımın çok önemli bir parçası olduğu bir sır değil" diyen Jennifer Lopez üstsüz pozuyla da beğeni topladı.


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Jennifer Lopez yaşında

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