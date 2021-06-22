Julia Ducournau’nun ‘Titane’ filminden ilk fragman paylaşıldı

Eleştirmenlerin Haftası Ödülü’nü kazanan Raw filmiyle bir anda sinema sektörünün dikkatini çeken Julia Ducournau’nun yeni filmi büyük bir merakla bekleniyordu. Pandemi nedeniyle ertelenen çekimleri geçtiğimiz yılın son aylarında tamamlanan Titane’ın izleyici ile buluşacağı tarih yaklaşırken, filmden ilk fragman yayınlandı. Titane’ın başrollerinde Vincent Lindon ve ilk kez bir sinema filminde rol alan Agathe Rousselle yer alıyor.

TITANE KONUSU

Julia Ducournau’nun senaryosunu da yazdığı filmin konusu belli oldu. 10 yıl önce kaybolduğu ortaya çıkan ve yüzü morarmış bir şekilde havaalanında bulanan Adrien Legrand, yıllar sonra babası Vincent ile bir araya gelir. Kabus gibi süren bu dönemin sona ermesiyle eş zamanlı olarak bir dizi dehşet verici cinayetler etrafta varlık göstermeye başlar. Araba galerisinde model olarak görev alan Alexia ise cinayetlere kurban gidecek bütün karakteristik özellikleri gösterir.



