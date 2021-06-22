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  4. Amber Heard, Johnny Depp hayranları cevap verdi! Sosyal medya paylaşımıyla kovulmadığını duyurdu

Amber Heard, Johnny Depp hayranları cevap verdi! Sosyal medya paylaşımıyla kovulmadığını duyurdu

22.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in hayranları, Amber Heard'ün 'Aquaman' adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyanın ardından filmin kadrosundan çıkarıldığına dair iddiaları, sosyal medya hesabından yönetmen James Wan'ın gönderdiği mektubu paylaşarak yalanladı.

Amber Heard, Johnny Depp hayranları cevap verdi! Sosyal medya paylaşımıyla kovulmadığını duyurdu

Johnny Depp'in hayranları, ikilinin çekişmeli bir hal alan boşanma davasından sonra Amber Heard'ün Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarılması için çalışmalarına hız kazandırdı. Yaklaşık bir buçuk milyon kişinin imzaladığı kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve onu kadrodan çıkarın" olarak seçildi.

Inkedkapak amber_LI

Sosyal medya hesaplarından sık sık canlandırdığı Mera karakteri için antreman yaptığı anları paylaşan Heard, iddiaların güçlenmesi üzerine yeni bir adım attı. Independent Türkçe'nin haberine göre Heard, Aquaman 2'nin yönetmenliğini yapacak James Wan'dan aldığı mektubu paylaşarak çekimler öncesinde karantinada olduğunu doğruladı. Mektupta, "Amber, Atlantis'e tekrar hoş geldin" notu dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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