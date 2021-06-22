Amber Heard, Johnny Depp hayranları cevap verdi! Sosyal medya paylaşımıyla kovulmadığını duyurdu

Johnny Depp'in hayranları, ikilinin çekişmeli bir hal alan boşanma davasından sonra Amber Heard'ün Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarılması için çalışmalarına hız kazandırdı. Yaklaşık bir buçuk milyon kişinin imzaladığı kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve onu kadrodan çıkarın" olarak seçildi.

Sosyal medya hesaplarından sık sık canlandırdığı Mera karakteri için antreman yaptığı anları paylaşan Heard, iddiaların güçlenmesi üzerine yeni bir adım attı. Independent Türkçe'nin haberine göre Heard, Aquaman 2'nin yönetmenliğini yapacak James Wan'dan aldığı mektubu paylaşarak çekimler öncesinde karantinada olduğunu doğruladı. Mektupta, "Amber, Atlantis'e tekrar hoş geldin" notu dikkatleri çekti.



