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  4. Julia Fox ile Kanye West ayrıldı! West'in Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi

Julia Fox ile Kanye West ayrıldı! West'in Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi

15.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bipolar bozukluğuyla mücadele eden Kanye West (Ye) sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Kim Kardashian'la barışmak isteyen ve Sevgililer Günü'nden çiçek de yollayan West'in Fox ile ayrılığını nedeni Kardashian olarak gösterildi.

Julia Fox ile Kanye West ayrıldı! West'in Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi

Kanye West, en son eşi Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı.

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Son olarak Kardashian'a çiçek gönderen West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox ile bu paylaşımlarının ardından ayrıldığı öne sürüldü.

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Fox’un ayrılık kararının West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi olarak yorumlandı. 32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından yıldız rapçinin tüm fotoğraflarını sildi.
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Geçtiğimiz günlerde de West, Kardashian'ı kızları Chicago'yu kaçırmakla suçlamış daha sonra Instagram profilinden ailesiyle ilgili tüm paylaşımları kaldırmıştı. Ardından da eski eşi Kardashian’a geri dönmesi için bir dizi mesaj paylaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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