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Julia Fox’un New York kombini sosyal medyayı salladı

25.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in kısa süreli aşkı Julia Fox New York sokaklarını yaktı geçti. Sütyensiz ve iç çamaşırsız elbisesiyle pozlar veren ünlü isim sosyal medyada da ses getirdi. Julia Fox’u görenler "Bu nasıl kıyafet?" demekten kendini alamadı.

Julia Fox’un New York kombini sosyal medyayı salladı

Kim Kardashian eski eşi ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox son dönemde oldukça popüler... Julia Fox zaman zaman tarzıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak iddialı bir elbiseyle New York sokaklarında görüntülenen Fox'a bir bakan bir daha baktı. Sütyensiz ve iç çamaşırsız olan Fox'un hali sosyal medyayı salladı.

The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox yandan ipli olan elbisesiyle kalçasının ortaya çıkmasını da hiç umursamadı.

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Julia Fox elinde siyah bir rugan çantayla bej saten elbisesini yüksek siyah botlarla kombinledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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