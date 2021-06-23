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Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor

23.06.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jülide Ateş, ikinci kez programına veda ediyor. Haber Global’de hazırladığı ve sunduğu 40 Dakika programına Buket Aydın’ın transfer edilmesiyle veda eden ünlü sunucu Jülide Ateş, GAİN TV'deki programına da veda ediyor. Jülide Ateş'in, çocuğunun eğitimi için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor

STAR, Kanal D, CNN Türk, NTV, Habertürk, Show TV ve son olarak Haber Global gibi kanallarda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından GAIN TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını da sonlandırdığını açıkladı.

AMERİKA'YA GİDECEK

Jülide Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenildi.

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Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var" dedi.

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Jülide Ateş
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