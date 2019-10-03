Julie Delpy’den yıllar sonra gelen itiraf

Julie Delpy ile Ethan Hawke ikilisini dünya çapında üne kavuşturan Before serisindeki ücret eşitsizliği yıllar sonra ortaya çıktı.

1995 ile 2003 yılları arasında ‘Before Sunrise’ (Gün Doğmadan Önce), ‘Before Sunset’ (Gün Batmadan) ve ‘Before Midnight’ (Gece Yarısından Önce) filmlerinde ABD’li aktör Ethan Hawke ile başrolü paylaşan Julie Delpy, rol arkadaşından çok daha düşük bir ücret almış. Julie Delpy, yaptığı itiraf sonrasında sektördeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.

Variety dergisine bir röportaj veren Delpy, ilk film için Hawke’ın 10’da biri, ikincisinde ise yarısı kadar ücret aldığını söyledi. Delpy, ‘Before Sunset’ filminin senaryosunu Hawke ve Richard Linklater ile birlikte yazmalarına rağmen ücretteki bu adaletsiz durumun değişmediğini vurguladı.

Julie Delpy, Hawke ile aynı ücreti almadığı takdirde serinin son bölümü olan ‘Before Midnight’ filminde oynamayacağını söylediğini de açıkladı.

Fransız oyuncu, “Beyler, eğer aynı ücreti almayacaksam bunu yapmayacağım” dediğini anlattı.

Dünya çapında büyük ilgi gören üçleme Julie Delpy’ye iki Oscar adaylığı getirmişti.



