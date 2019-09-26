Jumanji: The Next Level'dan yeni afiş

Vizyona girdiği dönem beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılanan Jumanji: Vahşi Orman’ın devam halkası olan Jumanji: The Next Level'ın yeni afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Macera ile komedinin iç içe geçtiği filmin oyucnu kadrosunda ilk filmde olduğu gibi Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan’ı bir araya geldi. Filmin afişinde, kahramanlar vahşi Afrika maymunlarının arasında görülüyor.

Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında, ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyorlar. Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalıyor, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.

Jumanji: The Next Level, 13 Aralık tarihinde vizyondaki yerini alacak.



