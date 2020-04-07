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Jumanji’ye üçüncü film geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yönetmen Jake Kasdan, Jumanji'ye üçüncü filmin geleceğini açıkladı.

Jumanji’ye üçüncü film geliyor

Başrollerini Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan’ın üstlendiği Jumanji serisine bir filmin daha eklenip eklenmeyeceği bir süredir merak edilen sorulardan biriydi. İki filmin beklentilerin üzerinde gişe başarısı yakalaması, seriye yeni bir filmin daha eklenmesini kaçınılmaz hale getirmişti. Robin Williams başrollü orijinal filmin devamı olan Jumanji serisi hakkında yönetmen Jake Kasdan konuştu.

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Kasdan, eğer tüm ekip yeniden bir araya gelirse Jumanji: Welcome To The Jungle ve Jumanji: Next Level'ın ardından üçüncü devam filminin çekilebileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jumanji: Vahşi Orman, Jumanji: The Next Level, Jumanji: Welcome to the Jungle, jumanji,

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